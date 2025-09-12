Derin Mermerci evinde yakın aile dostları Celal-Şebnem ve Ceylan Çapa'yı misafir etti.
Giriş: 12 Eylül 2025 Cuma
DERİN MERMERCİ, CEYLAN, ŞEBNEM ÇAPA
DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM-CELAL, CEYLAN ÇAPA, MURAT ASLAN
ŞEBNEM-CELAL, CEYLAN ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Evinde misafir ağırladı
Derin Mermerci evinde yakın aile dostları Celal-Şebnem ve Ceylan Çapa'yı misafir etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.