Nazlı Sabancı, ailesiyle birlikte çıktığı Bodrum tatilinden fotoğraf karelerini İnstagram hesabından paylaştı.
Giriş: 02 Eylül 2025 Salı
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
Bodrum'da tekne tatili
Nazlı Sabancı, ailesiyle birlikte çıktığı Bodrum tatilinden fotoğraf karelerini İnstagram hesabından paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.