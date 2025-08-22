DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve eşi Cengiz Çetindoğan'ın kızları Merve Çetindoğan Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Giriş: 22 Ağustos 2025 Cuma
MERVE ÇETİNDOĞAN
Türkbükü’nde tur attılar...
