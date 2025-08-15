Taylor Swift'e Mert Alaş imajı...

Taylor Swift, yeni albüm için değiştirdiği imajını hayranlarıyla paylaştı. Swift'in albüm fotoğraflarını ise Türk fotoğrafçı Mert Alaş çekti.

Giriş: 15 Ağustos 2025 Cuma

Taylor Swift'e Mert Alaş imajı...

Taylor Swift, yeni albüm için değiştirdiği imajını hayranlarıyla paylaştı. Swift'in albüm fotoğraflarını ise Türk fotoğrafçı Mert Alaş çekti.

Taylor Swift'e Mert Alaş imajı...

