Taylor Swift, yeni albüm için değiştirdiği imajını hayranlarıyla paylaştı. Swift'in albüm fotoğraflarını ise Türk fotoğrafçı Mert Alaş çekti.
Giriş: 15 Ağustos 2025 Cuma
Taylor Swift'e Mert Alaş imajı...
