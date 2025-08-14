İş insanı Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu çifti, 21 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Giriş: 14 Ağustos 2025 Perşembe
21 YILDIR EVLİ OLAN TANSA MERMERCİ VE CAN EKŞİOĞLU ÇİFTİ EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDI.
TANSA MERMERCİ VE CAN EKŞİOĞLU'NUN BOŞANMA NEDENİNİN İSE CAN BEY'İN İÇ HUZURU BULMAK İÇİN ÇIKTIĞI SPİRİTÜALİZM YOLCULUKLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ.
TANSA MERMERCİ İLE CAN EKŞİOĞLU ÇİFTİNİN MEHMET PARS VE SİNAN ADINDA İKİ OĞLU VAR.
TANSA MERMERCİ, CAN EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ, CAN EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ, CAN EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ, CAN EKŞİOĞLU
21 yıllık evlilik bitti
İş insanı Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu çifti, 21 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.