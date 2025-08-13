'Arkadaşımla birlikte, muhteşem'

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Mısırlı aktris ve şarkıcı Yousra ile bir araya geldi.

Giriş: 13 Ağustos 2025 Çarşamba

ÜMİT BOYNER, YOUSRA

YOUSRA

YOUSRA

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

'Arkadaşımla birlikte, muhteşem'

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Mısırlı aktris ve şarkıcı Yousra ile bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Teknede misafir var...

Yaz başından bu yana Bodrum'da tatil yapan Serdar Bilgili, ultra lüks teknesinde misafirlerini ağırladı.
Bodrum'da ailece tatil yaptı

Turizmci iş insanı Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ve ailesiyle birlikte Bodrum’un eşsiz koylarında tatilin keyfini çıkardı.
'Arkadaşımla birlikte, muhteşem'

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Mısırlı aktris ve şarkıcı Yousra ile bir araya geldi.
Teknede iş başında...

Yaz aylarını bol bol seyahat ederek geçiren Etel Baler, teknede çalıştığı anları yayınladı.
Vikings'in Ragnar'ı Bodrum'da...

Dünyaca Ünlü "Vikings" dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel Bodrum'da tatil yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.