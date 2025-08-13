Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Mısırlı aktris ve şarkıcı Yousra ile bir araya geldi.
Giriş: 13 Ağustos 2025 Çarşamba
ÜMİT BOYNER, YOUSRA
YOUSRA
YOUSRA
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
'Arkadaşımla birlikte, muhteşem'
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Mısırlı aktris ve şarkıcı Yousra ile bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.