Gecesiyle, gündüzüyle Bodrum caddelerini boş bırakmayan tatilcilerden Beyza Uyanoğlu, Aslı Gümüşel ve Eda Kosif, gözde tatil merkezinde objektiflere yansıdılar.
Giriş: 08 Ağustos 2025 Cuma
ASLI GÜMÜŞEL, EDA KOSİF
ASLI GÜMÜŞEL, EDA KOSİF
ASLI GÜMÜŞEL, EDA KOSİF
ASLI GÜMÜŞEL, EDA KOSİF
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
Bodrum tatilcileri caddelerde...
