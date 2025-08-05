Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul'da vereceği konser öncesi alışverişe çıktı.
Giriş: 05 Ağustos 2025 Salı
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI JENNIFER LOPEZ, KONSER ÖNCESİ ALIŞVERİŞE ÇIKTI.
İSTİNYE'DEKİ BİR AVM'DE DOLAŞAN JENNIFER LOPEZ, TÜRK HAYRANLARININ İLGİSİYLE KARŞILAŞTI.
MAĞAZALARA GİRİP ALIŞVERİŞ YAPAN JENNIFER LOPEZ, DAHA SONRA KORUMALAR EŞLİĞİNDE OTELİNE GEÇTİ.
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Konser öncesi alışverişe çıktı
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul'da vereceği konser öncesi alışverişe çıktı.
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