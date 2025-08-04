Sabancı Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, dostları Alev-Halis Komili çiftiyle Ayvalık'ta bir araya geldi.
Giriş: 04 Ağustos 2025 Pazartesi
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı, Ayvalık'ta dostlarını ağırladı
Sabancı Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, dostları Alev-Halis Komili çiftiyle Ayvalık'ta bir araya geldi.
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