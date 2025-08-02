Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Ayşe Boyner ve Metin Anter çifti Nişantaşı'nda bebek alışverişine çıktı.
Giriş: 02 Ağustos 2025 Cumartesi
AYŞE BOYNER, METİN ANTER
AYŞE BOYNER, METİN ANTER
AYŞE BOYNER, METİN ANTER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Nişantaşı'nda alışveriş yaptılar...
Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Ayşe Boyner ve Metin Anter çifti Nişantaşı'nda bebek alışverişine çıktı.
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