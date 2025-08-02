Tatil için rotalarını Çeşme'ye çeviren Şebnem Çapa, ailesiyle bir arada yaptığı seyahatini 'Çeşme tatilinden güzel hatıralar' notuyla paylaştı.
Giriş: 02 Ağustos 2025 Cumartesi
ŞEBNEM-CELAL, CEYLAN ÇAPA, RAZZAN KAYALI
RAZZAN KAYALI, LAL DENİZLİ, ŞEBNEM ÇAPA
RAZZAN KAYALI, ŞEBNEM ÇAPA
RAZZAN KAYALI, LAL DENİZLİ
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
'Çeşme tatilinden güzel hatıralar'
Tatil için rotalarını Çeşme'ye çeviren Şebnem Çapa, ailesiyle bir arada yaptığı seyahatini 'Çeşme tatilinden güzel hatıralar' notuyla paylaştı.
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