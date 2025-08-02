'Çeşme tatilinden güzel hatıralar'

Tatil için rotalarını Çeşme'ye çeviren Şebnem Çapa, ailesiyle bir arada yaptığı seyahatini 'Çeşme tatilinden güzel hatıralar' notuyla paylaştı.

Giriş: 02 Ağustos 2025 Cumartesi

ŞEBNEM-CELAL, CEYLAN ÇAPA, RAZZAN KAYALI

RAZZAN KAYALI, LAL DENİZLİ, ŞEBNEM ÇAPA

RAZZAN KAYALI, ŞEBNEM ÇAPA

RAZZAN KAYALI, LAL DENİZLİ

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

'Çeşme tatilinden güzel hatıralar'

Tatil için rotalarını Çeşme'ye çeviren Şebnem Çapa, ailesiyle bir arada yaptığı seyahatini 'Çeşme tatilinden güzel hatıralar' notuyla paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
'Çeşme tatilinden güzel hatıralar'

Tatil için rotalarını Çeşme'ye çeviren Şebnem Çapa, ailesiyle bir arada yaptığı seyahatini 'Çeşme tatilinden güzel hatıralar' notuyla paylaştı.
Baler, Yunanistan sularında...

Yunanistan'da tatil yapan Etel Baler, çıktığı tekne tatilinden keyifli anlarını paylaştı.
Beckhamlar'ın tekne tatili

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Fransa'da ailesi ve dostlarıyla tatil yaptı.
Patili dostları ziyaret ettiler...

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan, barınakta yaşayan patili dostlarını ziyaret ederek mama yardımı yaptı.
Hanımları buluşturan davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, Fransız güzellik markasının Bodrum’da gerçekleştirdiği davette bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.