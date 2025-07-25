Tatil için rotalarını Çeşme'ye çeviren Celal-Şebnem Çapa çifti ailece tatil yaptı.
Giriş: 25 Temmuz 2025 Cuma
ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM, CEYLAN ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA, LAL DENİZLİ
ŞEBNEM ÇAPA, LAL DENİZLİ
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
Çeşme'de aile buluşması...
Tatil için rotalarını Çeşme'ye çeviren Celal-Şebnem Çapa çifti ailece tatil yaptı.
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