Denizde tatil keyfi...

Kıraç'ın evliliği iptal edildi!

Geçtiğimiz yıl Emine Alangoya ile nikah masasına oturan 87 yaşındaki işadamı İnan Kıraç’ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliği iptal edildi.