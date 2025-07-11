Şebnem-Celal Çapa, Can-Ahu Has ve Dilek-Nuri Türker çifti, birlikte tekne turuna çıktı.
Giriş: 11 Temmuz 2025 Cuma
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA, CAN-AHU HAS, DİLEK-NURİ TÜRKER
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA, CAN-AHU HAS, DİLEK-NURİ TÜRKER
AHU HAS, DİLEK TÜRKER, ŞEBNEM ÇAPA
DİLEK TÜRKER, ŞEBNEM ÇAPA, AHU HAS
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
Yakın dostlar tekne turuna çıktı
Şebnem-Celal Çapa, Can-Ahu Has ve Dilek-Nuri Türker çifti, birlikte tekne turuna çıktı.
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