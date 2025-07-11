Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da demirli lüks teknelerinde arkadaşlarıyla tatil yapıyor.
Giriş: 11 Temmuz 2025 Cuma
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
KERİM RAHMİ KOÇ
Arkadaşlarıyla tatilde...
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da demirli lüks teknelerinde arkadaşlarıyla tatil yapıyor.
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