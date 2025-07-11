Arkadaşlarıyla tatilde...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da demirli lüks teknelerinde arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

Giriş: 11 Temmuz 2025 Cuma

KERİM RAHMİ KOÇ

KERİM RAHMİ KOÇ

KERİM RAHMİ KOÇ

KERİM RAHMİ KOÇ

KERİM RAHMİ KOÇ

KERİM RAHMİ KOÇ

Arkadaşlarıyla tatilde...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da demirli lüks teknelerinde arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

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