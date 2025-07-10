Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, 'I Was Here' sergisi için Bodrum'da bir araya geldi.
Giriş: 10 Temmuz 2025 Perşembe
PELİN AKIN ÖZALP, HAMDİ, DİLARA AKIN
CAMILLA SANA ALIA AL ASSAAD, ALİ GÜRELİ
DİLARA AKIN
PELİN AKIN ÖZALP
EKİN GÜLMAN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanatseverler Bodrum'da buluştu
Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, 'I Was Here' sergisi için Bodrum'da bir araya geldi.
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