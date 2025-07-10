Sanatseverler Bodrum'da buluştu

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, 'I Was Here' sergisi için Bodrum'da bir araya geldi.

Giriş: 10 Temmuz 2025 Perşembe

PELİN AKIN ÖZALP, HAMDİ, DİLARA AKIN

CAMILLA SANA ALIA AL ASSAAD, ALİ GÜRELİ

DİLARA AKIN

PELİN AKIN ÖZALP

EKİN GÜLMAN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sanatseverler Bodrum'da buluştu

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, 'I Was Here' sergisi için Bodrum'da bir araya geldi.

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