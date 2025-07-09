Her yaz tatilini Bodrum'da geçiren İzzet Antebi, lüks botuyla Bodrum koylarını gezdi.
Giriş: 09 Temmuz 2025 Çarşamba
İZZET ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
Lüks botuyla koyları gezdi
Her yaz tatilini Bodrum'da geçiren İzzet Antebi, lüks botuyla Bodrum koylarını gezdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.