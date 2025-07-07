Türk iş dünyasının ünlü ismi Rahmi Koç, Meryl Streep'in unutulmaz filmi 'Şeytan Marka Giyer'in ünlü evini 1.1 milyara satın aldı.
Giriş: 07 Temmuz 2025 Pazartesi
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Ünlü malikanenin sahibi 'Koç' oldu
Türk iş dünyasının ünlü ismi Rahmi Koç, Meryl Streep'in unutulmaz filmi 'Şeytan Marka Giyer'in ünlü evini 1.1 milyara satın aldı.
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