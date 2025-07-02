Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Giriş: 02 Temmuz 2025 Çarşamba
ABDURRAHİM ALBAYRAK
EMİL GÜZELİŞ
REYHAN İPEKEL
ZEYNEL ABİDİN ERDEM
ZEYNEP ÜSTÜNEL
AYŞE SAN
ALİ ALTINBAŞ
Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı
Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı
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