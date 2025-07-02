Geçtiğimiz gün birlikte görüntülenen Fikret Orman ve Güzide Duran çifti, önceki akşam Bebek'de el ele objektiflere yansıdı.
Giriş: 02 Temmuz 2025 Çarşamba
GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN
GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN
GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN
GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN
GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN
GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN
GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN
Aşıklar ortaya çıktı
Geçtiğimiz gün birlikte görüntülenen Fikret Orman ve Güzide Duran çifti, önceki akşam Bebek'de el ele objektiflere yansıdı.
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