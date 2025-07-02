İş insanı Cefi Kamhi ve eşi Yasemin Kamhi, 50. evlilik yıl dönümlerini kızları Lara ve damatları Barış Fert ile birlikte Boğaz'da kutladılar.
Giriş: 02 Temmuz 2025 Çarşamba
CEFİ-YASEMİN KAMHİ, LARA-BARIŞ FERT
CEFİ KAMHİ, LARA KAMHİ FERT
BARIŞ FERT, YASEMİN KAMHİ
LARA KAMHİ FERT
LARA KAMHİ FERT
LARA KAMHİ FERT
LARA KAMHİ FERT
50. yıla Boğaz'da kutlama...
İş insanı Cefi Kamhi ve eşi Yasemin Kamhi, 50. evlilik yıl dönümlerini kızları Lara ve damatları Barış Fert ile birlikte Boğaz'da kutladılar.
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