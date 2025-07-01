Gigi Hadid ve Bradley Cooper Paris'te...

İki yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan süper model Gigi Hadid ve ünlü oyuncu Bradley Cooper, Paris'te objektiflere yakalandı.

Giriş: 01 Temmuz 2025 Salı

BRADLEY COOPER, GIGI HADID

BRADLEY COOPER, GIGI HADID

BRADLEY COOPER, GIGI HADID

BRADLEY COOPER, GIGI HADID

BRADLEY COOPER, GIGI HADID

BRADLEY COOPER, GIGI HADID

BRADLEY COOPER, GIGI HADID

Gigi Hadid ve Bradley Cooper Paris'te...

İki yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan süper model Gigi Hadid ve ünlü oyuncu Bradley Cooper, Paris'te objektiflere yakalandı.

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