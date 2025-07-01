İki yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan süper model Gigi Hadid ve ünlü oyuncu Bradley Cooper, Paris'te objektiflere yakalandı.
Giriş: 01 Temmuz 2025 Salı
BRADLEY COOPER, GIGI HADID
BRADLEY COOPER, GIGI HADID
BRADLEY COOPER, GIGI HADID
BRADLEY COOPER, GIGI HADID
BRADLEY COOPER, GIGI HADID
BRADLEY COOPER, GIGI HADID
BRADLEY COOPER, GIGI HADID
Gigi Hadid ve Bradley Cooper Paris'te...
İki yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan süper model Gigi Hadid ve ünlü oyuncu Bradley Cooper, Paris'te objektiflere yakalandı.
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