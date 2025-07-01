İş insanı Caroline Koç, markasının yeni koleksiyonu için sahaya inerek atölyede çalışmaları izledi.
Giriş: 01 Temmuz 2025 Salı
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Yeni tasarımlar için atölyede...
İş insanı Caroline Koç, markasının yeni koleksiyonu için sahaya inerek atölyede çalışmaları izledi.
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