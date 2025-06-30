Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ve Oya Eczacıbaşı'nın kızları Esra Eczacıbaşı, Bodrum'da su kayağı yaptı.
Giriş: 30 Haziran 2025 Pazartesi
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
Eczacıbaşı'ndan su kayağı...
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ve Oya Eczacıbaşı'nın kızları Esra Eczacıbaşı, Bodrum'da su kayağı yaptı.
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