Boğaz'da buluştular...

Evelize Kosif ve Hilal Kosif dostlarıyla Boğaz'daki bir mekanda bir araya geldi.

Giriş: 21 Haziran 2025 Cumartesi

EVELİZE, HİLAL KOSİF

EVELİZE, HİLAL KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

Boğaz'da buluştular...

Evelize Kosif ve Hilal Kosif dostlarıyla Boğaz'daki bir mekanda bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Boğaz'da buluştular...

Evelize Kosif ve Hilal Kosif dostlarıyla Boğaz'daki bir mekanda bir araya geldi.
Yalısında Nehammer Ailesi'ni ağırladı

Ender Mermerci, Avusturya eski Başbakanı Karl Nehammer ve eşi Katharina Nehammer’i İstanbul'daki evinde ağırladı.

Yeni kokusunu tanıttı

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel koku koleksiyonunun tanıtım davetinde bir araya geldi.
Tom Cruise'a 'Onursal Oscar' ödülü

Daha önce üç kez oyunculuk dallarında Oscar'a aday gösterilen ancak kazanamayan Tom Cruise, 'Onursal Oscar'a lâyık görüldü
Sabancı çifti Bodrum'da...

İş insanı Ömer Sabancı, İstanbul’daki yoğun iş temposuna ara vererek eşi Arzu Sabancı ile Bodrum'da tatile çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.