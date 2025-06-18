70. yaş gününü kutlayan Cem Hakko, davet sonrası Nazlı Kayaaslan'la aynı araçla gece eğlenmeye devam etti
Giriş: 18 Haziran 2025 Çarşamba
CEM HAKKO İLE NAZLI KAYAASLAN, MAĞAZA AÇILIŞINDA BİR ARADAYDI
NAZLI KAYAASLAN, BAKIŞLARINI BİR AN OLSUN CEM HAKKO'DAN AYIRMADI
PARTİ SONRASI CEM HAKKO İLE NAZLI KAYAASLAN, MEKANDAN AYNI ARAÇLA AYRILDI
Önce davet sonra eğlence...
70. yaş gününü kutlayan Cem Hakko, davet sonrası Nazlı Kayaaslan'la aynı araçla gece eğlenmeye devam etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.