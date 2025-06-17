Yaz tatiline müdavimi olduğu Bodrum'da başlayan Sernur Çiftçi, oyuncu dostu Demet Akbağ ve Sedef İybar ile birlikte gezintiye çıktı.
Giriş: 17 Haziran 2025 Salı
SEDEF İYBAR, SERNUR ÇİFTÇİ, DEMET AKBAĞ
SEDEF İYBAR, SERNUR ÇİFTÇİ, DEMET AKBAĞ
SERNUR ÇİFTÇİ, DEMET AKBAĞ
SERNUR ÇİFTÇİ, DEMET AKBAĞ
SEDEF İYBAR, SERNUR ÇİFTÇİ, DEMET AKBAĞ
SEDEF İYBAR, SERNUR ÇİFTÇİ, DEMET AKBAĞ
Bodrum sokaklarında dolaştılar
Yaz tatiline müdavimi olduğu Bodrum'da başlayan Sernur Çiftçi, oyuncu dostu Demet Akbağ ve Sedef İybar ile birlikte gezintiye çıktı.
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