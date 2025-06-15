Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

Babalar Günü dolayısıyla çok sevdikleri babalarına mesaj yollayan iş dünyasından ünlü isimler, babalarına ve çocuklarına duydukları sevgiyi herkesle paylaştılar.

Giriş: 15 Haziran 2025 Pazar

CİHAN KAMER

METE VARDAR

METE VARDAR

NEJDET AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

Babalar Günü dolayısıyla çok sevdikleri babalarına mesaj yollayan iş dünyasından ünlü isimler, babalarına ve çocuklarına duydukları sevgiyi herkesle paylaştılar.

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