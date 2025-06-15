Babalar Günü dolayısıyla çok sevdikleri babalarına mesaj yollayan iş dünyasından ünlü isimler, babalarına ve çocuklarına duydukları sevgiyi herkesle paylaştılar.
Giriş: 15 Haziran 2025 Pazar
CİHAN KAMER
METE VARDAR
METE VARDAR
NEJDET AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NURİ DEVELİ
NURİ DEVELİ
Babalar Günü'nüz kutlu olsun...
Babalar Günü dolayısıyla çok sevdikleri babalarına mesaj yollayan iş dünyasından ünlü isimler, babalarına ve çocuklarına duydukları sevgiyi herkesle paylaştılar.
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