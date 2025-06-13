Pia Hakko-Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June'un 4. yaşını aileleriyle bir arada kutladılar.
Giriş: 13 Haziran 2025 Cuma
CEM HAKKO, PİA HAKKO-KERİM YEŞİL, DENİZ-CAN HAKKO, BETTİNA MACHLER
LILIY JUNE YEŞİL, LEO CEM HAKKO
LILIY JUNE YEŞİL, LEO CEM HAKKO
PİA HAKKO-KERİM YEŞİL
PİA HAKKO-KERİM YEŞİL
PİA HAKKO YEŞİL, BETTINA MACHLER
Minik Lily 3 yaşında...
Pia Hakko-Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June'un 4. yaşını aileleriyle bir arada kutladılar.
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