Genç Koç'un tatil eğlencesi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

Giriş: 11 Haziran 2025 Çarşamba

KERİM RAHMİ KOÇ

KERİM RAHMİ KOÇ

KERİM RAHMİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

Genç Koç'un tatil eğlencesi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu

Derin Mermerci

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Japonya'da hem iş hem tatil...

Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, özel bir etkinlik için Japonya'ya gitti.
Genç Koç'un tatil eğlencesi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapıyor.
İstanbul'da heyecanlı bekleyiş

Amerika’daki bir festivalde sahne alan dünya yıldızı Jennifer Lopez'in hayranları 5 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek konser için gün sayıyor.
Satış rekoru kırıyor

Sydney Sweeney'in banyo suyundan yapılan sabunlarının fiyatı, ikinci el piyasasında 1.600 dolara kadar çıktı.
Bodrum'da tatile başladı

Yasemin Özilhan ailesiyle birlikte Bodrum'daki yazlık evine giderek keyifli tatiline başladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.