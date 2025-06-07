Londra'da bayram ziyareti...

Tekstil sektörünün önemli ismi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın bayramda Londra'da okuyan kızları Yağmur'u ziyaret etti.

Giriş: 07 Haziran 2025 Cumartesi

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

Londra'da bayram ziyareti...

Tekstil sektörünün önemli ismi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın bayramda Londra'da okuyan kızları Yağmur'u ziyaret etti.

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