Tekstil sektörünün önemli ismi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın bayramda Londra'da okuyan kızları Yağmur'u ziyaret etti.
Giriş: 07 Haziran 2025 Cumartesi
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Londra'da bayram ziyareti...
Tekstil sektörünün önemli ismi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın bayramda Londra'da okuyan kızları Yağmur'u ziyaret etti.
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