Bir süredir köy yaşamını deneyimleyip Sazak'ta yeni hobiler edinerek kendini geliştiren Elif Boyner, köy halkıyla boya bitkisi topladı.
Giriş: 05 Haziran 2025 Perşembe
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Boyner'in köy anıları...
Bir süredir köy yaşamını deneyimleyip Sazak'ta yeni hobiler edinerek kendini geliştiren Elif Boyner, köy halkıyla boya bitkisi topladı.
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