'Grinin Elli Tonu' filminin yıldızı Dakota Johnson ve Coldplay solisti Chris Martin 8 yıllık ilişkilerini bitirdi.
Giriş: 05 Haziran 2025 Perşembe
DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN
DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN
DAKOTA JOHNSON, CHRIS MARTIN
DAKOTA JOHNSON
DAKOTA JOHNSON
DAKOTA JOHNSON
DAKOTA JOHNSON
Dakota Johnson ve Chris Martin ayrıldı
'Grinin Elli Tonu' filminin yıldızı Dakota Johnson ve Coldplay solisti Chris Martin 8 yıllık ilişkilerini bitirdi.
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