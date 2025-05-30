Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.
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