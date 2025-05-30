"Heyecanlı günden geriye kalanlar"

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.

Giriş: 30 Mayıs 2025 Cuma

DEMET SABANCI-CENGİZ ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN-PIRIL KOKULUDAĞ

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

GÖKHAN-PIRIL KOKULUDAĞ

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

"Heyecanlı günden geriye kalanlar"

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.

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"Heyecanlı günden geriye kalanlar"

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, annesinin İtalya'nın nişanlarından biri olan Ordinedella Stella d'Italia ile onurlandırıldığı günü "Heyecanlı günden geriye kalanlar" notuyla paylaştı.
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