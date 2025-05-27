Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli, tasarımcı-aktör Waris Ahluwalia ve sanatçı José Parlá ev sahipliğinde düzenlenen, IST.Festıval'in 15. yılının kutlaması
cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
Giriş: 27 Mayıs 2025 Salı
SUZAN SABANCI, DEMET MÜFTÜOĞLU EŞELİ
WARIS AHLUWALIA, DEMET MÜFTÜOĞLU EŞELİ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
New York’ta kutlama yemeği...
Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli, tasarımcı-aktör Waris Ahluwalia ve sanatçı José Parlá ev sahipliğinde düzenlenen, IST.Festıval'in 15. yılının kutlaması
cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
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