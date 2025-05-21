Merhum iş insanı Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Koç, Nevbahar Koç ve kız kardeşi Christina Giraud ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Giriş: 21 Mayıs 2025 Çarşamba
CAROLINE KOÇ, CHRISTINA GURAUD, CEM YILMAZ, NEVBAHAR KOÇ
CAROLINE, NEVBAHAR KOÇ
CAROLINE, NEVBAHAR KOÇ
CAROLINE, NEVBAHAR KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Ünlü komedyenle yemek yediler...
Merhum iş insanı Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Koç, Nevbahar Koç ve kız kardeşi Christina Giraud ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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