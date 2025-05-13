Modacı Hakan Yıldırım'ın dün gerçekleştirdiği defilesi cemiyet hayatının stil sahibi şık isimlerini bir araya getirdi.
Giriş: 13 Mayıs 2025 Salı
YAĞMUR, NEJDET-EMEL AYAYDIN
AYŞE BOYNER
YALÇIN AYAYDIN
HAYRETTİN-BUKET TAŞDELEN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
HAKAN YILDIRIM
Modaseverleri buluşturan defile...
Modacı Hakan Yıldırım'ın dün gerçekleştirdiği defilesi cemiyet hayatının stil sahibi şık isimlerini bir araya getirdi.
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