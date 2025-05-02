Zorlu'nun Yeni Zelanda macerası...

Aşklarını Cannes'da ilan edecekler

Son zamanalarda sık sık birlikte görülen ve haklarında çıkan aşk söylentileri dinmek bilmeyen Tom Cruise ile Ana de Armas ikilisinin, Cannes Film Festivali kırmızı halısına birlikte çıkarak aşklarını ilan etmesi bekleniyor