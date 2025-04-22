Geçtiğimiz günlerde 'ayrılık' iddialarını yalanlayan oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Giriş: 22 Nisan 2025 Salı
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Aşıklar alışveriş yaptı
Geçtiğimiz günlerde 'ayrılık' iddialarını yalanlayan oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
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