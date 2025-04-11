Yeni evine taşınan Dalia Garih'in, kasasında bulunan 15 milyon TL değerinde dövizinin çalındığı ortaya çıktı.
Giriş: 11 Nisan 2025 Cuma
DALIA GARİH, YENİ EVİNDE HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI
GARİH'İN KASASINDA DURAN 15 MİLYON TL DEĞERİNDE DÖVİZİ ÇALINDI
DALİA GARİH
DALİA GARİH
DALİA GARİH
DALİA GARİH
15 milyon TL değerinde dövizi çalındı
Yeni evine taşınan Dalia Garih'in, kasasında bulunan 15 milyon TL değerinde dövizinin çalındığı ortaya çıktı.
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