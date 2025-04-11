"Keşke daha çok çocuğum olsaydı"

Ünlü şarkıcı Chris Martin ile 2016'da biten evliliğinden iki çocuğu olan Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow, daha çok çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi