Etiler'de objektiflere yansıyan Hakan Sabancı, Hande Erçel ile ilişkisinin devam ettiğini belirterek 'Ayrılık yok' açıklamasını yaptı.
Giriş: 10 Nisan 2025 Perşembe
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Sabancı: 'Ayrılık yok'
Etiler'de objektiflere yansıyan Hakan Sabancı, Hande Erçel ile ilişkisinin devam ettiğini belirterek 'Ayrılık yok' açıklamasını yaptı.
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