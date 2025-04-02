Sabancı, sakuraları görmeye gitti

Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Güler Sabancı, Sakura mevsimini Sabancı Üniversitesi'nde karşıladı.

Giriş: 02 Nisan 2025 Çarşamba

GÜLER SABANCI, ALEV KOMİLİ

GENEL

GENEL

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

Sabancı, sakuraları görmeye gitti

Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Güler Sabancı, Sakura mevsimini Sabancı Üniversitesi'nde karşıladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Sabancı, sakuraları görmeye gitti

Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Güler Sabancı, Sakura mevsimini Sabancı Üniversitesi'nde karşıladı.
Anne ve babası gibi oyuncu oldu

Oyuncu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un oğlu Dylan Douglas, yakında gösterime girecek gerilim türündeki bir filmde rol aldı.
Eczacıbaşı'ndan insan portreleri...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Fas'da çektiği portre ve manzara fotoğraflarını paylaştı.
Mutlu'dan sağlıklı olma formülü...

Bakış açınızı değiştirdiğinizde baktığınız şeyler de değişir mottosuyla yola çıkan Melisa Mutlu, yoga yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı
Miami'de bayram sevinci...

Nejdet-Emel Ayaydın, dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilip Miami'ye gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.