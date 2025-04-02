Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Güler Sabancı, Sakura mevsimini Sabancı Üniversitesi'nde karşıladı.
Giriş: 02 Nisan 2025 Çarşamba
GÜLER SABANCI, ALEV KOMİLİ
GENEL
GENEL
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı, sakuraları görmeye gitti
Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Güler Sabancı, Sakura mevsimini Sabancı Üniversitesi'nde karşıladı.
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