2007 yılından bu yana Anadolu Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Tuncay Özilhan'ın, haziran ayında görevini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.
Giriş: 26 Mart 2025 Çarşamba
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
Tuncay Özilhan başkanlığı bırakıyor
2007 yılından bu yana Anadolu Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Tuncay Özilhan'ın, haziran ayında görevini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.
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