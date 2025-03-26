Tuncay Özilhan başkanlığı bırakıyor

2007 yılından bu yana Anadolu Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Tuncay Özilhan'ın, haziran ayında görevini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

Giriş: 26 Mart 2025 Çarşamba

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

Tuncay Özilhan başkanlığı bırakıyor

2007 yılından bu yana Anadolu Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Tuncay Özilhan'ın, haziran ayında görevini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Tuncay Özilhan başkanlığı bırakıyor

2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Tuncay Özilhan'ın, haziran ayında görevini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.
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