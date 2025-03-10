Kemer Country Club Golf Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği golf turnuvasını, Türk golf camiasının önemli isimlerinden ve kulübün sembol oyuncularından Beyhan Benardete'nin anısına gerçekleştirdi.
Giriş: 10 Mart 2025 Pazartesi
ADİLCAN BENARDETE
ADİLCAN, ADİL BENARDETE
ERHAN KAMIŞLI
CAVİT ERSOY, ERDEM BEKLER, MERT BAYIR, CENGİZ IŞIKKARA
ERDEM KIRAMER
NİHAT ÖZDEMİR
ADİLCAN, ADİL BENARDETE, MURAT ŞARSEL, ZAFER TÜRKOĞLU, EROL ŞİMŞEK
CANAN EDİPOĞLU, ÇAĞLA METİN, EROL ŞİMŞEK
GENEL
GENEL
BEYHAN BENARDETE
BEYHAN BENARDETE
BEYHAN BENARDETE
BEYHAN BENARDETE
Benardete'nin anısına gol turnuvası...
Kemer Country Club Golf Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği golf turnuvasını, Türk golf camiasının önemli isimlerinden ve kulübün sembol oyuncularından Beyhan Benardete'nin anısına gerçekleştirdi.
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