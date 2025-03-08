Başarım Sensin Derneği üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar
yemeği düzenlendi.
Giriş: 08 Mart 2025 Cumartesi
ALİ CANİP OLGUNLU, ŞULE ARGÜDER
ŞULE ARGÜDER
ÖZGE SANDER
İPEK TOPLUSOY
NEŞE SERT
SEDA VARDAR
YELDA GÜRAL
ZEYNEP GERMEN
EBRU ÇARIKÇILAR
ESRA,ÇİĞDEM ÖZTÜRK
GENEL
GENEL
Başarım Sensin'den eğitime destek
Başarım Sensin Derneği üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar
yemeği düzenlendi.
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