Başarım Sensin'den eğitime destek

Başarım Sensin Derneği üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi.

Giriş: 08 Mart 2025 Cumartesi

ALİ CANİP OLGUNLU, ŞULE ARGÜDER

ŞULE ARGÜDER

ÖZGE SANDER

İPEK TOPLUSOY

NEŞE SERT

SEDA VARDAR

YELDA GÜRAL

ZEYNEP GERMEN

EBRU ÇARIKÇILAR

ESRA,ÇİĞDEM ÖZTÜRK

GENEL

GENEL

Başarım Sensin'den eğitime destek

Başarım Sensin Derneği üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi.

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