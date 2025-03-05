İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, özel bir projenin iş birliğini tanıttığı akşam yemeği davetinde bir araya geldi.
Giriş: 05 Mart 2025 Çarşamba
SANEM TEZMAN
ETEL BALER
MELDA KOSİF
HİLAL KOSİF PİLES
EBRU KOHEN
ALISSON HIDALGO, RÜYAM SOYSAL
İstanbul'da özel davet...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, özel bir projenin iş birliğini tanıttığı akşam yemeği davetinde bir araya geldi.
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