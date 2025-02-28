Beyhan Benardete'ye acı veda...

ADİLCAN BENARDETE ANNESİ MERHUM BEYHAN BENARDETE'NİN TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI
ADİLCAN BENARDETE ANNESİ MERHUM BEYHAN BENARDETE'NİN TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI
ADİL, REZZAN BENARDETE CENAZEDE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR.
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ KOÇ ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
AYLİN SARUHAN
HÜSAMETTİN ÖZKAN CENAZE TÖRENİNDE YERİNİ ALDI
İZZET-ROKSİ GARİH ÇİFTİ MERHUM DOSTLARI BEYHAN BENARDETE'NİN CENAZE TÖRENİNDE...
İŞ İNSANI CEM HAKKO, CENAZE TÖRENİNDE BENARDETE AİLESİ'NE TAZİYELERİNİ İLETTİ.
CAN HAS
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI.
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI ÇİFTİ CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDI
FARUK SÜREN
HAKAN SARUHAN
DERİN MERMERCİ
HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT
DİLEK HANİF
ASLI EKŞİOĞLU
MARIA ELHADEF
AYŞECAN ÖZYEĞİN
KATYH HAKKO
MEHMET AYGÜN, ERDEM KIRAMER
MELİS ÇİFTÇİ
MURAT ASLAN
MURAT GEZER
MUTLU DİNÇKÖK
RIFAT ELHADEF
SERRA TOKAR
TAHİRE DEMİRCAN
TANSA EKŞİOĞLU
TUĞÇE EYİLİK
YELDA ELMAS
AYŞE SAN
İDİL SEVGİ KILIÇ, SEDA BENARDETE
CANAN VEVKİOĞLU
BEYHAN BENARDETE
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