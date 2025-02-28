Beyhan Benardete'ye acı veda...

Önceki gün Bodrum'daki evinde hayatını kaybeden iş insanı Beyhan Benardete, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 28 Şubat 2025 Cuma

ADİLCAN BENARDETE ANNESİ MERHUM BEYHAN BENARDETE'NİN TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

ADİL, REZZAN BENARDETE CENAZEDE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR.

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ KOÇ ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

AYLİN SARUHAN

HÜSAMETTİN ÖZKAN CENAZE TÖRENİNDE YERİNİ ALDI

İZZET-ROKSİ GARİH ÇİFTİ MERHUM DOSTLARI BEYHAN BENARDETE'NİN CENAZE TÖRENİNDE...

İŞ İNSANI CEM HAKKO, CENAZE TÖRENİNDE BENARDETE AİLESİ'NE TAZİYELERİNİ İLETTİ.

CAN HAS

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI.

ERHAN-EMİNE KAMIŞLI ÇİFTİ CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDI

FARUK SÜREN

HAKAN SARUHAN

DERİN MERMERCİ

HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT

DİLEK HANİF

ASLI EKŞİOĞLU

MARIA ELHADEF

AYŞECAN ÖZYEĞİN

KATYH HAKKO

MEHMET AYGÜN, ERDEM KIRAMER

MELİS ÇİFTÇİ

MURAT ASLAN

MURAT GEZER

MUTLU DİNÇKÖK

RIFAT ELHADEF

SERRA TOKAR

TAHİRE DEMİRCAN

TANSA EKŞİOĞLU

TUĞÇE EYİLİK

YELDA ELMAS

AYŞE SAN

İDİL SEVGİ KILIÇ, SEDA BENARDETE

CANAN VEVKİOĞLU

BEYHAN BENARDETE

Beyhan Benardete'ye acı veda...

Önceki gün Bodrum'daki evinde hayatını kaybeden iş insanı Beyhan Benardete, son yolculuğuna uğurlandı.

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