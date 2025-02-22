Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kar ve soğuğuna meydan okuyarak Bebek Koyu'nda denize girdi.
Giriş: 22 Şubat 2025 Cumartesi
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
Kar yağarken denize girdi!
Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kar ve soğuğuna meydan okuyarak Bebek Koyu'nda denize girdi.
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