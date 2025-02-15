Genç iş insanı Hakan Sabancı yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
Giriş: 15 Şubat 2025 Cumartesi
KERİM, HAKAN, HACI SABANCI
ÖMER-ARZU, HAKAN SABANCI
ÖMER-ARZU, HAKAN, HACI SABANCI
ARZU, HAKAN SABANCI
ARZU, HAKAN SABANCI
ARZU, HAKAN, HACI SABANCI
ARZU, HAKAN, HACI SABANCI
Sabancılar'da kutlama...
Genç iş insanı Hakan Sabancı yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
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