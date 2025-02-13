Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Adıyaman Belediyesi'nin girişimleriyle, kente modern bir kütüphane inşa edecek.
Giriş: 13 Şubat 2025 Perşembe
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Koç, Adıyaman’a kütüphane yaptırıyor
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Adıyaman Belediyesi'nin girişimleriyle, kente modern bir kütüphane inşa edecek.
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