Koç, Adıyaman’a kütüphane yaptırıyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Adıyaman Belediyesi'nin girişimleriyle, kente modern bir kütüphane inşa edecek.

Giriş: 13 Şubat 2025 Perşembe

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

Koç, Adıyaman’a kütüphane yaptırıyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Adıyaman Belediyesi'nin girişimleriyle, kente modern bir kütüphane inşa edecek.

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